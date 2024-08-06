En düşük emekli maaşlarında farklar hesaplara yatıyor! Milyonlarca emekli yararlanacak...

12 BİN 500 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Güler yaptığı açıklamada "Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz. Başta emekli aylıklarına yönelik düzenlemelerimiz olmak üzere, vergi adaletinin güçlendirilmesine, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasına hizmet edecek, kayıt dışılıkla mücadelemize katkı sağlayacak bu düzenlemelerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.