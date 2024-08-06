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En düşük emekli maaşlarında farklar hesaplara yatıyor! Milyonlarca emekli yararlanacak...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 09:36 Güncelleme: 06.08.2024 10:18
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En düşük emekli maaşlarında farklar hesaplara yatıyor! Milyonlarca emekli yararlanacak...

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından farklar yarın hesaplara yatırılacak. Düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kapsarken uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak. İşte detaylar...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

12 BİN 500 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Güler yaptığı açıklamada "Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz. Başta emekli aylıklarına yönelik düzenlemelerimiz olmak üzere, vergi adaletinin güçlendirilmesine, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasına hizmet edecek, kayıt dışılıkla mücadelemize katkı sağlayacak bu düzenlemelerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

FARK ÖDEMELERİ YARIN HESAPLARDA

SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29'uncu madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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