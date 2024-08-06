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TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 09:24
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TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek

Son dakika haberine göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 38 personel alacak. Gemi adamı alımı için başvurular 12 Ağustos'a, diğer başvurular 27 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

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