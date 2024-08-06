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Doğal bal üreticileri tedirgin

İHA
Giriş: 06.08.2024 11:09
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Doğal bal üreticileri tedirgin

Şırnaklı arıcılar, gezginci arıcılar için tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Doğal bal ürettiklerini söyleyen Şırnaklı arıcılar, gezginci arıcılar yüzünden ürettikleri doğal balın ellerinde kaldığını söyledi.

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