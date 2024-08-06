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Karaman'da erkenci elma hasadı başladı

İHA
Giriş: 06.08.2024 11:05 Güncelleme: 06.08.2024 11:07
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Karaman’da erkenci elma hasadı başladı

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Karaman'da erkenci elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başladı.

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