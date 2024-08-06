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Belediyelerin SGK borçlarında son durum ne? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama: Başvurular oldu

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 12:10 Güncelleme: 06.08.2024 12:13
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Belediyelerin SGK borçlarında son durum ne? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama: Başvurular oldu

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili olarak, "Ödeme talebinde bulunanlar oldu." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IşıkhanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

BORÇLU BELEDİYELER BAŞVURU YAPTI
Belediyelerin SGK borçlarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Işıkhan, "Ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, (TBMM) Grup Toplantısı'nda yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu." ifadelerini kullandı.

Gün geçtikçe daha çok belediyenin özellikle prim borçlarının yapılandırılması için başvuruda bulunacağını aktaran Işıkhan, "Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara, 'Birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz?' konulu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Bakanlığın bazı belediyelerin işten çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini hatırlatması üzerine Işıkhan, "Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikayeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz." dedi.

SGK'ya en borçlu 5 belediyeSGK'ya en borçlu 5 belediye

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