Sigara paketleri değişiyor! Hükümetten yeni adım! Artık zorunlu hale gelecek...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sigara paketlerinde değişime gidileceği duyuruldu. Nargilelik tütün mamulü paketlerine içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunluluğu getirilirken renklendirici kullanımı yasaklandı. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığınca, nargilelik tütün mamulü paketlerine içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunluluğu getirilirken renklendirici kullanılmasının da önüne geçilecek.
SİGARAYA KARŞI YENİ TEDBİRLER
Bakanlığın hazırladığı "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle, tütün mamullerinin teşvik edilmesi ve özendirilmesinin önlenmesi ve kayıt dışı tütün mamulü ticaretiyle mücadeleye yönelik yeni tedbirler alındı.
TÜTÜN ORANI YAZILMASI ZORUNLU OLACAK
Nargilelik tütün mamulü paketlerine, içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunlu olacak. Bu zorunluluğun denetlenmesi amacıyla da gerekli altyapı hazırlıkları yürütülüyor.
NARGİLERLER DE DEĞİŞİYOR
Nargilelik tütün mamulü iç ambalajı üzerine üretim tarihi ve kodlama bilgisi yazılacak. Bu paketler, silindir şeklinde olamayacak.
SİGARADA KOD DÖNEMİ
Takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla sigara paketlerinde kodlama bilgisi içeriği genişletilecek. Sigara paketlerinde üretime ait hat ve makine numarası ile vardiya numarası gibi bilgiler ile asgari "gün/ay/yıl" kodlaması, diğer tütün mamullerinde asgari "gün/ay/yıl" kodlanması zorunlu hale getirildi.
Takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla tütün mamulü paketleri üzerinde yer alan üretim tarihi bilgisi asgari "gün/ay/yıl" olarak bulunacak.
MART 2025'E KADAR SÜRE TANINDI
Tütün mamulü kullanımının teşvik edilmesinin ve özendirilmesinin önlenmesine yönelik de nargilelik tütün mamulü üretiminde renklendirici kullanımı yasaklanırken sigara filtrelerinin silindirik form dışında herhangi bir şekilde olamayacağı da hüküm altına alındı.
Sektörde faaliyet gösteren firmalara, ürünlerini düzenlemeye uygun hale getirmesi için 31 Mart 2025 tarihine kadar geçiş süreci tanındı. Bu tarihten sonra değişikliklere uygun olmayan ürünler piyasada bulunamayacak.
"UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR GİDERİLİYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yönetmelikte, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve gerekli birtakım unsurların eklenmesi amacıyla düzenlemeler yapıldığını belirtti.
Düzenlemenin, kayıt dışı tütün mamulü ticaretiyle etkin mücadele edilmesi, tütün mamullerinin kullanımının teşvikinin ve özendirilmesinin önlenmesine yönelik hükümler içerdiğine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:
"Piyasaya arz uygunluk belgelerinin verilmesinde uyulması zorunlu teknik düzenlemeler arasında yer alan Türk standartlarında daha önce yapılan değişiklik sonrasında, '(TS) 13444 Puro ve Sigarillo Standardı'ndaki düzenlemelerle yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla değişiklik yapılması gereği hasıl oldu. Bu minvalde, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle tütün mamullerinin üretim şeklinde ve piyasaya arzında birtakım düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tütün mamulü ticaretinde kayıt dışılığı önlemeye yönelik etkin bir takip mekanizması oluşturuyor ve özendirici birtakım unsurları ortadan kaldırıyoruz."
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