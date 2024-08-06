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Adana sıcağı kıyafette renk tercihlerini değiştirdi

İHA
Giriş: 06.08.2024 12:00
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Adana sıcağı kıyafette renk tercihlerini değiştirdi

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da özellikle kadınlar renkli kıyafetleri tercih etmeye başladı. Konfeksiyon sektöründeki esnaf ise renkli kıyafet üretmek için adeta gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

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