Temmuz enflasyonu için gözler TÜİK'te! İşte beklenen rakam... Temmuz kira artış oranı ne kadar olacak?
Piyasaların merakla beklediği temmuz ayı enflasyon verisi yarın açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyuracağı rakam ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendirirken, temmuz ayı TÜFE verileriyle birlikte kira artış oranları da belli olacak. İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın temmuz ayına ilişkin enflasyon verisini açıklayacak. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiren temmuz ayı TÜFE verileriyle birlikte kira artış oranları da belli olacak.
12 AYLIK ENFLASYON FARKI DA ORTAYA ÇIKACAK
Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Bu fark oranında ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belirlenmiş olacak.
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI ORANINDAKİ ÜST SINIR BELLİ OLACAK
Kira kontratı ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3 virgül 51 oldu. Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.
İŞTE BEKLENTİ
Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,64 artış kaydetmişti.
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