Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo’nun! Çok sayıda firmayı geride bıraktı...

"DÜNYANIN EN ÇOK ÜLKESİNE UÇAN HAVA KARGO MARKASI UNVANINA SAHİBİZ"

Ali Türk, 2023'ü küresel hava kargo sektöründe yüzde 5,2 pazar payı ile dördüncü sırada tamamladıklarını aktararak, 2023 Ağustos itibarıyla önde gelen hava kargo taşıyıcıları arasında üçüncü sıraya yükseldiklerini ifade etti.

Türk, "2024'te de bu konumumuzu muhafaza ediyoruz. Bu yılın ilk yarısında küresel pazar payımızı (FTK) yüzde 5,8'e çıkardık ve mayısta yüzde 6 ile Turkish Cargo tarihinin en yüksek pazar payına ulaştık. Bu, basit bir hesapla her 20 hava kargodan birini taşıdığımız anlamına geliyor. Güçlü altyapımız, operasyonel yeteneklerimiz, geniş uçuş ağımız ve dünyanın en gelişmiş kargo tesislerinden biri olan SMARTIST ile küresel rekabette en üst düzey oyunculardan biriyiz." dedi.

Turkish Cargo olarak, 135 ülkede 105 doğrudan kargo destinasyonuna hizmet verdiklerinin bilgisini paylaşan Türk, şöyle devam etti:

"Yolcu ve kargo birlikte değerlendirildiğinde ise 21'i kargo uçağı olmak üzere 456 uçaklık filomuzla dünya genelinde 360'tan fazla noktaya ulaşıyoruz. Bu anlamda dünyanın en çok ülkesine uçan hava kargo markası unvanına sahibiz. Hub avantajı ve küresel uçuş ağındaki liderliğimiz sayesinde dünyanın iki ucunu tek bir günde birbirine bağlayabilme yeteneğine sahibiz. ABD'nin en batısındaki Los Angeles'a yaklaşık 14 saatte, Asya'nın en doğusundaki Tokyo'ya ise yaklaşık 13 saatte ulaşıyoruz. Tüm dünyadaki iş ortaklarımıza geniş erişim ağı ve bağlantı fırsatları sağlama konusunda önemli bir rekabet avantajı elde etmiş durumdayız."

Türk, Türkiye'nin stratejik coğrafi konumuyla, uluslararası ticaret ve lojistik için bir merkez görevi gördüğünü belirterek, uluslararası ticaret ve ekonomi merkezinin batıdan doğuya kayarken, bu konumun daha da önem kazandığına dikkati çekti.

Bu bağlamda, SMARTIST'in önemine değinen Türk, "İstanbul'da yer alan ve en son teknoloji sistemlerle donatılmış olan Turkish Cargo'nun yeni merkezi SMARTIST, Avrupa, Asya ve Afrika gibi önemli ticaret bağlantı noktalarını birbirine bağlayan bir transit merkezi olarak kritik bir rol oynamaktadır. Turkish Cargo'nun geniş uçuş ağı ile SMARTIST'in benzersiz konumu birleştiğinde 4 saatte 50'den fazla ülkeye, 7 saatte ise 60'tan fazla başkente tek seferde ulaşabilmektedir. Bu anlamda Turkish Cargo, kıtaları birbirine bağlayan geniş küresel ağıyla sınır ötesi ticaretin önemli bir kolaylaştırıcısı ve uluslararası tedarik zincirlerinin destekçisidir." ifadelerini kullandı.

"2033'TE 10 MİLYAR DOLARA YAKIN BİR GELİRE ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ"

Ali Türk, 2033'a kadar tartışmasız zirveyi hedeflediklerini ve bu hedefe ulaşmak için ise insan ve teknolojiyi merkeze alan bir yatırım modeli tasarladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 10 yıllık strateji planımızda altyapımız önemli bir rol oynayacak. Ortaklığımızın lider uçuş ağı sayesinde, kargo destinasyonlarımızı 2028'de 120'ye, 2033'te ise 150'ye çıkaracağız. Bu, küresel rekabette bize önemli bir avantaj sağlayacak. Mevcut 21 kargo uçağımızı, 2033 itibarıyla 44'e çıkararak daha güçlü bir filoya sahip olacağız. SMARTIST'in kapasitesini artırarak, 2,2 milyon tondan 4,5 milyon tona yükselteceğiz. Bu kapasitenin 2,5 milyon tonu ise özel kargolara ayrılacak. Böylece, toplam gelirimizin yüzde 37'sini oluşturan e-ticaret ve özel kargo hizmetlerimizin gelir payını 2033'e kadar yüzde 55'e çıkaracağız. Bu çalışmalar sonucunda, geçtiğimiz yıl 1,7 milyon ton olan operasyonel hacmimizi 2033'te 3,9 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz. Altyapı, uçuş ağı ve filoya yaptığımız yatırımlarla organik olarak büyürken, aynı zamanda ortaklıklar, e-ticaret ve teknoloji yatırımlarıyla desteklediğimiz bir lojistik ekosistemi kurarak 3,2 milyar dolar değerinde bir hacim oluşturmayı planlıyoruz. Bu kapsamda, 2033'te 10 milyar dolara yakın bir gelire ulaşmayı amaçlıyoruz."