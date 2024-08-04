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Adana'da salçalık biber telaşı başladı

İHA
Giriş: 04.08.2024 13:07 Güncelleme: 04.08.2024 13:08
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Adana’da salçalık biber telaşı başladı

Adana'da vatandaşlar, kırmızı biberleri salça yapmak için mesaiye başladı.

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