Rota Türkiye’ye çevrildi! 2.3 trilyon dolarlık fon | Yabancı yatırımcıların ilgisi hız kesmiyor

Türkiye, küresel korumacılığın artmasından diğer gelişmekte olan piyasalara göre daha az etkilediğine vurgu yapılan raporda, ABD'nin Türkiye'nin ihracatının sadece yüzde 6'sını oluşturduğuna dikkat çekildi. BofA'ya göre bu oranın düşüklüğü, Türkiye ekonomisinin Washington'ın korumacı politikalarından daha az etkilenmesine neden olacak. Bank of America'nın analizine göre Türkiye, küresel ekonomik dalgalanmalara karşı dirençli bir duruş sergilerken, ekonomik istikrar ve büyüme hedeflerine ulaşmada kararlı adımlar atmaya devam ediyor.