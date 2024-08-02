Emeklilere müjde! SGK 13 banka ile anlaştı! Çok sayıda indirim ve ayrıcalık...
Sosyal Güvenlik Kurumu ve 13 banka, banka ve kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaştı. Buna göre çok sayıda baka emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.
Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu ile 5 kamu ve 8 özel banka arasında "2024 Emekliler Yılı" kapsamında iş birliği protokolünün tanıtımı yapıldı.
ÖZEL FIRSATLAR SAĞLANACAK
Yapılan işbirliğiyle bankalar, banka ve kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.
4 BİN 123 FİRMAYLA ANLAŞMA
Tanıtım toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 81 ilde 4 bin 123 firmayla indirim avantaj protokolü yapıldığını belirtti.
KOLAYLIKLA TAKİP EDİLEBİLECEK
Bakan Yardımcısı Aydın, "emekliler.gov.tr" adresinden emeklilere sağlanan fırsat ve kolaylıkların takip edilebileceğini söyledi.
DAHA ÖNCE YAZILMIŞTI
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre iş birlikleri her geçen gün artarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da emeklilere yönelik bu yeni hizmetlerin duyurulması için "emekliler.gov.tr" internet sitesini erişime açtı. Emeklilere özel indirimler ve fırsatlar burada sıralanıyor. İşte bazıları:
SİNEMADA YÜZDE 40
- Emekliler ve hak sahibi yakınları kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimli yararlanabiliyor.
- KYK yurtlarında bu yılın yaz döneminde 1 ay süresince emekliler ücretsiz konaklama yapabiliyor.
- Sinema biletlerinde yüzde 40 indirim uygulanıyor.
- Şehirlerarası otobüs biletlerinde yüzde 20 indirim imkanı var.
- Yıl sonuna kadar YHT, anahat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirimli seyahat edilebiliyor.
- PTT Kargo, emeklilerin kargo/ kurye gönderilerine yüzde 20 indirim uyguluyor. Aynı TC kimlik numarasıyla ayda en fazla 5 defa kampanyadan faydalanılabiliyor.
- ARAS Kargo emeklilere Türkiye genelinde yüzde 15 indirim uyguluyor.
TELEFON-İNTERNET KAMPANYASI
- SGK ile protokol imzalandı. Emeklilerden TROY logolu banka/ kredi kartı kullananlara özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlanacak.
- İşbir Yatak yıl sonuna kadar yüzde 20 indirim uyguluyor.
- Sarar mağazalarında emeklilere yüzde 30 indirim imkanı bulunuyor.
- Turkcell Superonline tarafından 65 yaş ve üzerindeki yeni ve mevcut fiber müşterilerine özel kampanyalar sunuluyor.
- TTNET, yeni müşteri olan emeklilere ve mevcut müşterilere taahhüt yenileme koşulu ile 15 ay süresince geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim imkanı sağlıyor.
- Türk Telekom da emeklilere taahhüt yenileme koşulu ile 15 ay süresince geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim imkanı sağlıyor.
- 60 yaş üzeri emekliler için Türk Hava Yolları ile yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yüzde 15 oranında indirim uygulanıyor.
HER İLDE FARKLI İMKAN
- MEMUR-SEN ve Kamu-Sen'in sosyal tesislerinde üyelerine sağlanan oranlarda emeklilere özel indirim sağlanıyor.
- TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalardan Tes-İş sosyal tesislerinde yüzde 30, Türk Metal tesislerinde yüzde 40, Koop-İş tesislerinde yüzde 30 indirim uygulanıyor.
- Ankara Üniversitesi sosyal tesislerinin Aydın'ın Didim ve Kastamonu'nun Ilgaz ilçelerinde bulunan ve kamu sosyal tesisleri bünyesinde yer alan iki otelinde yüzde 15 indirim uygulanıyor.
- Hemen her ilin sosyal güvenlik il müdürlüğü; gıda ve giyim markaları, restoranlar, marketler, sağlık firmaları, oteller, mobilyacılar gibi pek çok alanda firmalarla iş birliği gerçekleştiriyor. Bu firmalar emeklilere özel indirimler sunarken, illere göre iş birliği yapılan firmaların güncel listesi sitede yer alıyor.
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