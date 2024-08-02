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Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! SGK duyurdu...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 09:50 Güncelleme: 02.08.2024 10:12
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Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! SGK duyurdu...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Karara ilişkin SGK tarafından yapılan açıklamada en düşük emekli maaşında fark ödemelerinin 7 Temmuz'da hesaplara yatacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarıldı.

FARKLAR NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu!Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu! EMEKLİ MAAŞLARINDA FARK ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

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