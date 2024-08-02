Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ne yeni görev: İlk çalışma Sakarya Gaz Sahası’nda olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar



Karadeniz'de 20 yıl sürecek yeni bir araştırma yapması planlanan yüzer üretim tesisinin Türkiye yolunda olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "10 milyon hane halkının ihtiyacını Karadeniz'de üretmiş olacağız." dedi.



Karadeniz'deki çalışmaların üç gemiyle sürdüğünü anlatan Bayraktar, "Her bir geminin ayrı görevi var. Fatih sondajı yapan, Kanuni alt tamamlamayı, Yavuz da üst tamamlamayı yapıyor." ifadelerini kullandı.