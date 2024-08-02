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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne yeni görev: İlk çalışma Sakarya Gaz Sahası’nda olacak

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 11:37 Güncelleme: 02.08.2024 11:59
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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ne yeni görev: İlk çalışma Sakarya Gaz Sahası’nda olacak

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandığını bildirdi. Geminin kıra süre içinde sondaja hazır hale geleceğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Batı, orta ve doğu Karadeniz’de tespit ettiğimiz lokasyonlar var. Öncelik üretimi artırmak." dedi.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, yeni bir görev için Karadeniz'e gidiyor.

Geminin seferi öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan BayraktarEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Karadeniz'de 20 yıl sürecek yeni bir araştırma yapması planlanan yüzer üretim tesisinin Türkiye yolunda olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "10 milyon hane halkının ihtiyacını Karadeniz'de üretmiş olacağız." dedi.

Karadeniz'deki çalışmaların üç gemiyle sürdüğünü anlatan Bayraktar, "Her bir geminin ayrı görevi var. Fatih sondajı yapan, Kanuni alt tamamlamayı, Yavuz da üst tamamlamayı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Abdülhamid Han Sondaj GemisiAbdülhamid Han Sondaj Gemisi

Türkiye'nin 8 kuyuyla üretimi sürdürdüğünü anlatan Bakan Bayraktar, eylül ayı sonunda bu sayıyı 10'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Abdulhamid Han gemisinin yeni bir görev için Karadeniz'e gideceğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Abdulhamid Han gemisini bu üretim odaklı bakış açısıyla Karadeniz'e uğurluyoruz. Gemi en kısa sürede sondaja hazır hale gelecek." dedi.



Abdulhamid Han'ın ilk etapta Sakarya Gaz Sahası'nda faaliyetler yürüteceğini söyleyen Bayraktar, "Batı, orta ve doğu Karadeniz'de tespit ettiğimiz lokasyonlar var. Öncelik üretimi artırmak. Bu gemileri yeni sondajlar için kullanmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Fatih gemisinin çalışmalarında 5 yılı doldurduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "5 yılın sonunda her geminin mutlaka tekrar sertifikalandırılması lazım. Bu faaliyet için Fatih gemisinden birkaç ay istifade edemeyeceğiz. Abdulhamid Han hızlı bir şekilde onun görevlerini devralacak." dedi.



Akdeniz'in Türkiye'nin denizlerdeki sondaj çalışmalarında ilk lokasyonu olduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, "Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz. Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz." ifadesini kullandı.

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