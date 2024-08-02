02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Fındık alım fiyatı belli oldu! TMO resmen duyurdu! İşte Levant ve Giresun kalite rakamları...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 11:23 Güncelleme: 02.08.2024 11:53
ABONE OL
Fındık alım fiyatı belli oldu! TMO resmen duyurdu! İşte Levant ve Giresun kalite rakamları...

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada 2024-2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarının belirlendiği belirtildi. Buna göre levant kalite için 133 TL, Giresun kalite için 135 TL ödenecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2024-2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre, Giresun kalite için ortalama fiyat kilogram başına 135 lira, levant kalite için de 133 lira oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yüksek randımanlı fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verileceği de belirtildi. Açıklamada, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığı vurgulandı.

İŞTE TMO'NUN AÇIKLAMASI

Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alım fiyatları; fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır. 2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre; - Levant kalite için 130 TL/Kg, - Giresun kalite için 132 TL/Kg olarak belirlenmiştir.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde levant kalite için 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise ortalama fiyat 135 TL/Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir. TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir.

19 AĞUSTOS'TA ALIMA BAŞLANIYOR

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir. Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör