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Rekabet Kurulu, Hattat Traktör firmasına 20,7 milyon lira ceza kesti

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 12:16
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Rekabet Kurulu, Hattat Traktör firmasına 20,7 milyon lira ceza kesti

Son dakika haberine göre Rekabet Kurulu, Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Hattat) 20,7 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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