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Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.08.2024 16:13
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Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalışla 148 milyar 11 milyon dolara düştü.

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