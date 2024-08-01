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EPDK'dan doğal gaza zam açıklaması: Konutlara etkisi yüzde 24,4 düzeyinde

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 13:34
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EPDK’dan doğal gaza zam açıklaması: Konutlara etkisi yüzde 24,4 düzeyinde

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38 oranında artış yapıldığının duyurulmasıyla ilgili, "Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar, birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır. Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir" açıklamasını yaptı.

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