Resmi Gazete’de yayımlandı! KKM için yeni karar

İNDİRİMLİ TEVKİFAT ORANI UYGULAMASI SÜRECEK

Karara göre, Türk lirası (TL) mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kar payları için indirimli tevkifat oranı uygulaması sürecek. 1 Ağustos-31 Ekim arasında açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olarak uygulanmaya devam edilecek.

KKM ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına, TL mevduat ve katılma hesaplarına uygulanan tevkifat oranları uygulanacak. KKM ve katılma hesaplarında uygulanan yüzde 0 tevkifat oranı, 1 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında açılan veya vadesi yenilenen KKM/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5 olarak uygulanacak. 1 Ağustos öncesinde açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplarda ise indirimli oran (yüzde 0) uygulanmaya devam edilecek.