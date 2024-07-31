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Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri 3 bin kişilik ekiple kuyum sektörüne eş zamanlı denetim başlattı

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 11:03 Güncelleme: 31.07.2024 11:28
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri 3 bin kişilik ekiple kuyum sektörüne eş zamanlı denetim başlattı

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 bin kişilik ekibiyle kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirdeki 707 adresinde eş zamanlı denetim başlattı.

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