Turizmde yüzler gülüyor! Bakan Ersoy’dan flaş açıklama: Yıl sonu hedef 60 milyar dolar

"ÇEŞME VE BODRUM'DA YEREL YÖNETİMLER TURİZM PROJELERİNE SİYASİ YAKLAŞTI"

Bakan Ersoy, son dönemde gündeme gelen Bodrum ve Çeşme'deki dolulukların az olmasının asıl nedeninin turizmin 12 aya yayılamamış olması ve sadece Türk ziyaretçilere hitap edilmesi olarak gösterdi.

Bakan Ersoy, "Yunan adalarının kapıda vize vermesi etkili olmuş olabilir. Türk ziyaretçilerin geçen seneye oranla daha kısa süre konaklamış olması etki yapmış olabilir. Ancak konunun özü Çeşme ve Bodrum bölgelerinin sezonun kısa olması sezonu, 12 aya yayamamış olması ve ağırlıklı olarak tek pazar endeksli bir pazar olmuş olması. Türk pazarına endeksli bir sektör oluşturulmuş" dedi.