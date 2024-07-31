Turizm gelirlerinde büyük yükseliş! Geçen yılı solladı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla, yüzde 11,8 yükselişle 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar olarak kaydedildi. Turizm gelirinin yüzde 15,9'u ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.



Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 10 milyar 330 milyon 968 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 544 milyon 550 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 14,9'unu 2 milyon 405 bin 675 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.