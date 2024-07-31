Turizm gelirlerinde büyük yükseliş! Geçen yılı solladı
Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran dönemine ait turizm istatistiklerini yayınladı. Verilere göre geçen yılın aynı dönemine göre turizm gelirleri yüzde 11,8 oranında artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu.
Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla, yüzde 11,8 yükselişle 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar olarak kaydedildi. Turizm gelirinin yüzde 15,9'u ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.
Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 10 milyar 330 milyon 968 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 544 milyon 550 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 14,9'unu 2 milyon 405 bin 675 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Söz konusu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 69 dolar olduğu görüldü. Nisan-haziran döneminde turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 30,6, yeme içme harcamalarının payı yüzde 18,5, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,2 oldu. Paket tur harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5, yeme içme harcamaları yüzde 10,6 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 1,9 artış gösterdi.
Ziyaretçiler Türkiye'ye yüzde 68,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 19,1 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 5,4 ile "alış veriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 66,5 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.
TURİZM GİDERİ YÜZDE 3,9 AZALDI
Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azalarak 1 milyar 955 milyon 807 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 610 milyon 431 bin dolarını kişisel, 345 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yıllık bazda yüzde 3 yükselerek 2 milyon 963 bin 788 kişiye ulaşırken, kişi başı ortalama harcama 660 dolar oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fındık Fiyatları 2024 | Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TMO 1 ton fındık ne kadar? Giresun fındık, levant...
- BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman, kim tarafından kuruldu? Hangi ülkeye bağlı?
- O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
- SSK, BAĞ-KUR'lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?
- Türkiye 7 basamak yükseldi: Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Schengen, turistik, transit...
- Evinizi mis gibi kokutacak bitki: Tek yapmanız gereken...
- Trabzonspor'dan Süper Lig'i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun
- DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Öğretmen il içi 2. tayin sonuç sorgulama | İl içi öğretmen atamaları İSİM LİSTESİ PDF İNDİR! 2024 il içi 2. tayinleri ne zaman belli olacak?
- Tarım Kredi'de indirim kataloğu baştan sona yenilendi: Yoğurt, kağıt havlu, kıyma, sucuk... Fiyatlar düştü!