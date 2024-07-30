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Son dakika | TÜİK ekonomi güven endeksini açıkladı

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 10:14
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Son dakika | TÜİK ekonomi güven endeksini açıkladı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı.

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