Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TÜİK enflasyon verisini hangi tarihte açıklayacak? Tahmin ne yönde?

Haziran Ayında Enflasyon Yüzde 71,60 Olmuştu

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda ise yüzde 71,60 artış göstermişti. Bu veriler doğrultusunda, memur ve emeklilerin temmuz zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da netleşmişti.