Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TÜİK enflasyon verisini hangi tarihte açıklayacak? Tahmin ne yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verileri, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanması, kiracı ve ev sahipleri için de büyük önem taşıyor çünkü bu veriler, ağustos ayında kira artış oranlarını belirleyecek. Peki, temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala, vatandaşların gözü Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Haziran ayı verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda ise yüzde 71,60 oranında artmıştı. Bu verilerin ardından temmuz ayı enflasyon oranlarının ne olacağı merak konusu oldu. Peki, temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacağı tarihi duyurdu.
Temmuz Enflasyonu İçin Gözler 5 Ağustos'ta!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
Ekonomistler Temmuz Ayı İçin Enflasyonu Yükseltti!
Merkez Bankası tarafından yayımlanan ve reel sektör temsilcileri ile ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, enflasyon beklentileri yükseldi. Geçen ay yüzde 2,41 olarak gerçekleşen TÜFE artışının, temmuz ayında yüzde 2,77 olması bekleniyor.
Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Düştü
Anket sonuçlarına göre, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.
Haziran Ayında Enflasyon Yüzde 71,60 Olmuştu
TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda ise yüzde 71,60 artış göstermişti. Bu veriler doğrultusunda, memur ve emeklilerin temmuz zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da netleşmişti.
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