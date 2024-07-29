Tarih netleşti! Akdeniz bölgesine büyük müjde! Yılda 9 milyon yolcu kapasiteli Çukurova Uluslararası Havalimanı açılıyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

2023 yılında 57 havalimanımızda 214 milyon insanın yolculuk yaptığını vurgulayan Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirerek, "15-21 Temmuz tarihleri arasında ülkemiz günlük ortalama 3 bin 959 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında İtalya'nın ardından 6. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız ise günlük ortalama bin 485 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdü. Antalya Havalimanı'mız ise günlük ortalama bin 36 uçuş ile aynı listede 8. sırada yer aldı." şeklinde konuştu. Uraloğlu, 27 Temmuz tarihinde Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda toplam 217 bin 141 yolcu ve bin 186 uçağa hizmet vererek, 2024 yılının rekorunun kırıldığını da hatırlatarak, dünyanın en iyi 25 küresel havalimanı uçak kalkışları değerlendirmesinde ise İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde 7. sırada yer aldığını vurguladı.

"ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI HAVACILIK ALANINDAKİ EN ÖNEMLİ ALTYAPI YATIRIMLARINDAN"

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgesel olması niteliğiyle havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, bölgesel havalimanlarının ülke hizmet ihracatına ve inşa edildikleri bölgenin hizmet sektörüne ciddi oranda katkı sağladığının altını çizerek, "Aynı anda 2 ya da 3 şehre hizmet edecek şekilde hayata geçirilmiş olmaları da ülke kaynaklarının verimli kullanılması açısından çok faydalıdır. Bugüne kadar ülkemizde Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanları bu yaklaşımın güzel örnekleridir. Yine bölgesel bir havalimanı olan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı projelerimizin çalışmalarına da hızla devam ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, Kayseri'ye yeni terminal kazandırdıklarını hatırlatarak, Malatya'ya yeni bir terminal binası yapıldığını ve Trabzon Yeni Havalimanı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, "Mersin ve Adana'ya hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı da bu yüksek vizyonun en güzel ürünlerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.