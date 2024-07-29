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Emekli zam farkı ne zaman yatacak | Milyonlarca kişinin gözü burada

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 07:53 Güncelleme: 29.07.2024 08:42
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Emekli zam farkı ne zaman yatacak | Milyonlarca kişinin gözü burada

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu, ekonomik program çerçevesinde hazırlanan ve vergi yasalarında değişiklik yapan torba yasa teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Buna göre; en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran yasa Meclis’te kabul edildi. Yasaya eklenen maddeyle sendikalı memurlara 641 lira toplu sözleşme ikramiyesi verilmesi sağlanacak. Vergi düzenlemelerinden ise yaklaşık 200 milyar lira gelir elde edilecek. Milyonları ilgilendiren haberin detayları...

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