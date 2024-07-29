Kur Korumalı Mevduat’ta 48 haftadır kesintisiz çözülme! 2 haftada 110 milyarlık erime





48 HAFTADIR DÜŞÜYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, KKM'de 12-19 Temmuz haftasında yaklaşık 61 milyar lira ile son 6 ayın en hızlı düşüşü yaşandı. 5 Temmuz'da 1 trilyon 991 milyar TL, 12 Temmuz'da 1 trilyon 942 milyar TL olan KKM'nin büyüklüğü 19 Temmuz 2024'te ise 1 trilyon 881 milyar liraya geriledi. KKM'de 18 Ağustos 2023'te 3.4 trilyon lira ile tarihi zirve görüşmüştü. O tarihten bu yana KKM'de 48 haftadır kesintisiz düşüş yaşanıyor. 18 Ağustos 2023'ten bu yana KKM'deki düşüş 1 trilyon 527 milyar liraya ulaştı.