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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi geliriyle sağlanan iyileşmeyi vatandaşımızın refahı için yönlendireceğiz

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 14:35 Güncelleme: 28.07.2024 15:47
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi geliriyle sağlanan iyileşmeyi vatandaşımızın refahı için yönlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni vergi sistemiyle ilgili açıklama yaparken "Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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