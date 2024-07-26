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Hesaplarınızı kontrol edin! Bakan duyurdu: 2.2 milyar TL'lik ödemeler yatırılacak

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 22:07 Güncelleme: 26.07.2024 22:08
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Hesaplarınızı kontrol edin! Bakan duyurdu: 2.2 milyar TL’lik ödemeler yatırılacak

Tarımı ve üretimi desteklemek amacıyla her ay on binlerce çiftçiye milyarlarca TL'lik destekleme ödemesi yapılıyor. Üreticilerin beklediği haberi  Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2 milyar 211 milyon 646 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 211 milyon 646 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

2.2 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.2.2 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

2.2 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.2.2 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildiren Yumaklı, paylaşımında "2 milyar 211 milyon 646 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

2.2 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.2.2 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, tarım sigortası prim desteği 2 milyar 67 milyon 528 bin lira, hayvan hastalıkları tazminat desteği 79 milyon 137 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 27 milyon 706 bin 539 lira, hayvan genetik kaynakları desteği 17 milyon 712 bin 580 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 12 milyon 732 bin 976 lira, AR-GE desteği 3 milyon 301 bin 496 lira, anaç koyun keçi ilave göçer hayvan desteği 2 milyon 287 bin 128 lira, mazot ve gübre desteği 1 milyon 240 bin 281 lira oldu.

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