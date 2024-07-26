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TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan faiz indirimi açıklaması!

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 11:08 Güncelleme: 26.07.2024 11:10
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TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’dan faiz indirimi açıklaması!

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini, indirimler başladığında da sıkı duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakılmayacağını söyledi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini ve indirimler başladığı zaman da sıkı duruşun korunacağını söyledi.

Akçay, "Faiz indirimi şu anda gündemimizde değil." dedi ve ekledi:

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek."

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet AkçayTCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay

Akçay, para politikasında gevşeme döngüsünün değerlendirilmesinin "ön koşulu"nun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olduğunu söyledi.

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