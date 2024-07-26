26 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kaçakçılıklara göz açtırılmıyor! 135 milyon liralık kaçak oto yedek parçasına el konuldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 12:52
ABONE OL
Kaçakçılıklara göz açtırılmıyor! 135 milyon liralık kaçak oto yedek parçasına el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçak elektronik sigara, otomobil ve oto yedek parçasına el koydu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör