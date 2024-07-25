25 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa'da büyük başarı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 14:49 Güncelleme: 25.07.2024 14:49
ABONE OL
İstanbul Havalimanı’ndan Avrupa’da büyük başarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1485 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı statüsünü koruduğunu bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör