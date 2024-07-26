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"Astoria Grande" kruvaziyeri Sinop'a geldi! Sonraki durak Soçi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 14:37
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Astoria Grande kruvaziyeri Sinop’a geldi! Sonraki durak Soçi

İzmir'in Çeşme ilçesinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Sinop'a geldi. Astoria Grande gemisinin akşam Sinop'tan demir alarak Rusya'nın Soçi kentine gideceği bildirildi.

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