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Bakan Şimşek'ten vergi mesajı! "G20 tarihinde ilk kez" diyerek açıkladı

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 18:18 Güncelleme: 26.07.2024 18:19
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Bakan Şimşek’ten vergi mesajı! G20 tarihinde ilk kez diyerek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada önemli mesajlar veren Bakan Şimşek, G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandığını belirterek "Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız" şeklinde konuştu.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Bakan Şimşek, "Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı.Bakan Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı.Bakan Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı.

"POTANSİYELİMİZ BÜYÜYECEK"

Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel ekonomi, vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, vergilere dair önemli mesaj verirken yapısal reformlarla ile büyüme potansiyelinin artacağını söyledi.

Bakan Mehmet Şimşek'in sosyal medya paylaşımıBakan Mehmet Şimşek'in sosyal medya paylaşımı

Bakan Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Toplantılarda, artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azalttığı, mali disiplini güçlendirdiği, vergi adaletini ve kapsayıcı büyümeyi desteklediği konusunda uzlaşı sağlanırken, G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandı. Küresel ekonomide zorlukların devam ettiği, düşük verimliliğin küresel büyümeyi sınırlandırdığı günümüzde yapay zeka ve benzeri teknolojilere hazırlık büyük önem arz ediyor. Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız."

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