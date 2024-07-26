Bakan Şimşek'ten vergi mesajı! "G20 tarihinde ilk kez" diyerek açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada önemli mesajlar veren Bakan Şimşek, G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandığını belirterek "Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız" şeklinde konuştu.
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Bakan Şimşek, "Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.
"POTANSİYELİMİZ BÜYÜYECEK"
Brezilya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda küresel ekonomi, vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, vergilere dair önemli mesaj verirken yapısal reformlarla ile büyüme potansiyelinin artacağını söyledi.
Bakan Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Toplantılarda, artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azalttığı, mali disiplini güçlendirdiği, vergi adaletini ve kapsayıcı büyümeyi desteklediği konusunda uzlaşı sağlanırken, G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandı. Küresel ekonomide zorlukların devam ettiği, düşük verimliliğin küresel büyümeyi sınırlandırdığı günümüzde yapay zeka ve benzeri teknolojilere hazırlık büyük önem arz ediyor. Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye 7 basamak yükseldi: Schengen, turistik, transit...
- Olimpiyat açılış töreni bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Paris 2024 Olimpiyat oyunları kaç gün sürecek?
- iPhone 16 hakkında hiç bilmediğiniz gerçek: Artık...
- Evinizin temizlik kokusu tüm mahalleyi saracak! İşte komşunuzu kıskançlıktan çatlatacak yöntem
- Benzinli, Dizel, Hibrit, Tüplü aracı olanlar dikkat: Yeni sistemle artık daha kolay
- 2.4 milyon emeklinin maaşına fark ödemesi geldi! 4C, SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik hesaplama; O tarihten itibaren...
- Galatasaray'dan duraksız transfer bombardımanı! Orta sahaya yıldız ismi getiriyor
- ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...
- KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı | 2024 KPSS ÖABT sınav yerleri belli oldu mu? ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?
- DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?
- YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS yerleştirme sonuçlarının tarihi belli oldu mu?
- BİM kataloğunu gören şimdiden sıra oldu! Benzinli ATV, Kule tipi vantilatör, Pipetli termos, Valiz organizer set...