Bakan Şimşek'ten vergi mesajı! "G20 tarihinde ilk kez" diyerek açıkladı

Bakan Mehmet Şimşek'in sosyal medya paylaşımı

Bakan Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Toplantılarda, artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azalttığı, mali disiplini güçlendirdiği, vergi adaletini ve kapsayıcı büyümeyi desteklediği konusunda uzlaşı sağlanırken, G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandı. Küresel ekonomide zorlukların devam ettiği, düşük verimliliğin küresel büyümeyi sınırlandırdığı günümüzde yapay zeka ve benzeri teknolojilere hazırlık büyük önem arz ediyor. Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız."