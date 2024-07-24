Rezervler güçleniyor Merkez Bankası’nın dış yükümlülükleri azalıyor! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı

Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaşımı