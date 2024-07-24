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Rezervler güçleniyor Merkez Bankası'nın dış yükümlülükleri azalıyor! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 11:06
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Rezervler güçleniyor Merkez Bankası’nın dış yükümlülükleri azalıyor! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası ile Suudi Arabistan arasındaki 5 milyar dolarlık depo alım işlemi sonlandırıldı. TCMB'den yapılan açıklamada, dış yükümlülüklerin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerinin gözden geçirildiği bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı. TCMB'den yapılan duyuruda, TCMB'nin, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdiği belirtildi.



Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığı bildirilen duyuruda, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır." denildi.

REZERVLER GÜÇLENDİ YÜKÜMLÜLÜKLER AZALIYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz." dedi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı
Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaşımı

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