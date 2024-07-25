25 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda: Teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi

Giriş: 25.07.2024 06:34
ABONE OL
Vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda: Teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör