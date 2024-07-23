Bakan Bolat’tan enflasyon mesajı: Ciddi bir azalış göreceğiz | Fahiş fiyatla mücadelede 70 bin firmaya 1 milyar TL’ye yakın ceza

Bakan Bolat, ʺEnflasyonda bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğizʺ dedi.

'ENFLASYONDA CİDDİ BİR AZALIŞ GÖRECEĞİZ'

"Ekonomide uygulanan programın hemen hemen tüm gösterlerinde olumlu yükseliş var. Sadece enflasyon rakamı mayısta zirve yaptı ancak haziranda gerileme başladı. Bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğiz enflasyonda. Vatandaşımızın hayat pahalılığı sıkıntılarının gerilemesini göreceğiz."

"2004 yılından 2020 yılına kadar bir iki yıl hariç ülkemiz tek haneli enflasyon yaşadı. Zaten bu yüzden ekonomi gelişti, büyüdü. Milli gelir 4,5 kat arttı. Kişi başına milli gelir 3300 dolardan 13110 dolara kadar yükseldi. AK Parti döneminde halkın satın alma gücü yükseldi. 2020 yılında salgın başladı. Maskenin 27 kat fiyatının artması stokçuluğun en somut örneğiydi. Onu diğer malzemeler izledi. Bu sadece Türkiye'de olmadı."