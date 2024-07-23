Bakan Bolat'tan enflasyon mesajı: Ciddi bir azalış göreceğiz | Fahiş fiyatla mücadelede 70 bin firmaya 1 milyar TL'ye yakın ceza
Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, hükümetin ana hedeflerinden birinin tek haneli enflasyonu sağlamak olduğunu belirterek "Bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğiz enflasyonda. Vatandaşımızın hayat pahalılığı sıkıntılarının gerilemesini göreceğiz." dedi. Bolat enflasyonun aşağı doğru inişe geçtiğini ifade ederek "Eylülün sonunda enflasyon açıklanırken TÜFE'de 50'nin altını görmemiz çok yüksek. Hükümetin ekonomi programına inanç ve güven artacak. Firmalar kolay kolay zam yapma eğiliminde olamayacaklar." şeklinde konuştu. Öte yandan Bakan Bolat, fahiş fiyatla mücadele kapsamında yılın ilk 7 ayında 70 bin 600 firmanın denetlendiğini ve 1 milyar liraya yakın ceza uygulandığını da ekledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldığı TV programında Türkiye ekonomisine dair önemli mesajlar verdi.
Fahiş fiyatla mücadele ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, ekonomide uygulanan programın hemen hemen tüm noktalarında olumlu yükseliş olduğunu söyledi.
Bakan Bolat, "Bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğiz enflasyonda. Vatandaşımızın hayat pahalılığı sıkıntılarının gerilemesini göreceğiz." diyerek enflasyonun aşağı doğru inişe geçtiğini belirtti.
Bakan Bolat'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:
"Temmuz ayında dış ticaret açığında büyük bir azalma olacak, ağustos ayında da aynı gayreti göstereceğiz. Türkiye ekonomisi açısından sevindirici. Mal ve hizmet ihracatının artması, istihdamın artması, ülkemizin döviz kazanması demek."
'ENFLASYONDA CİDDİ BİR AZALIŞ GÖRECEĞİZ'
"Ekonomide uygulanan programın hemen hemen tüm gösterlerinde olumlu yükseliş var. Sadece enflasyon rakamı mayısta zirve yaptı ancak haziranda gerileme başladı. Bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğiz enflasyonda. Vatandaşımızın hayat pahalılığı sıkıntılarının gerilemesini göreceğiz."
"2004 yılından 2020 yılına kadar bir iki yıl hariç ülkemiz tek haneli enflasyon yaşadı. Zaten bu yüzden ekonomi gelişti, büyüdü. Milli gelir 4,5 kat arttı. Kişi başına milli gelir 3300 dolardan 13110 dolara kadar yükseldi. AK Parti döneminde halkın satın alma gücü yükseldi. 2020 yılında salgın başladı. Maskenin 27 kat fiyatının artması stokçuluğun en somut örneğiydi. Onu diğer malzemeler izledi. Bu sadece Türkiye'de olmadı."
SATIN ALMA GÜCÜNÜN DÜŞMESİ ÖNLENDİ
"Her ailenin en az bir tanıdığı vardır yurt dışında. Oradaki fiyatları sorabilirler. En az 2-3 kat artışları görebileceklerdir. Onlara doğru düzgün ücret artışları vatandaşlara verilmedi. Türkiye'de ise her 6 ayda bir ücret artışları enflasyon üstünde refah payı verilerek destek sağlandı. Vatandaşımızın satın alma gücünün düşmesi önlendi."
"Salgınla olay bitmedi. Rusya-Ukrayna savaşı patladı, doğalgaz fiyatı 4 katına çıktı. Elektrik fiyatları arttı, gıda fiyatları uçtu. Niye? İkisi de büyük tarım ülkesiydi. Bunlar olumsuz gelişmeler oldu. Geçen yıl ise tarihin en büyük deprem felaketlerini yaşadık. Türkiye toprağının yüzde 13-14'ünü ortada bırakamayız. Orayı ayağa kaldırmamız lazım."
İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI
"Enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldi. Birinci hedef deprem bölgelerini ayağa kaldırmak, ikinci hedef ise tek haneli enflasyonu ülkemize sağlamak. Vatandaşlarımızın satın alma gücünü artırmak hedefiyle kuruldu. Geçen yıl göreve geldikten sonra 600 bin kadar otomobilin stoklandığını, ikinci elde aşırı yükselen fiyatları gördük. Bayilerin ekstra paralar talep etmesi... Biz yönetmelikle bu kaosu sona erdirdik. İkinci el fiyatlarının birinci el fiyatlarını aşamayacağı kuralını getirdik. Motosikleti de bu kapsama aldık. Bireysel kişilerin 3'ten fazla satış yapamayacağı kuralının uygulanmasını sağladık. 6 ay 6 bin kilometre de bu uygulamalar içinde yer alıyor."
'FİYAT ŞİŞİRENLERE CEZALARI VERİLDİ'
"Aynı şey emlak piyasasında da oldu. Fiyat şişiren, manipülatif işlem yapanları tespit ederek gerekli cezalar verildi. Yetki belgeleri iptal edilen oldu. Reklam Kurulumuz gerekli cezaları da sağlıyor. Market-raf fiyat farkı denetimlerini sağladık."
7 AYDA 70 BİN FİRMAYA 1 MİLYAR TL'YE YAKIN CEZA
"Lokanta, kafe ve pastane gibi yerler için önemli yönetmelik getirdik. Fiyatları ve menüleri göstermiyorlardı. Girişlerine menü ve fiyat listesi asılacak dedik. Bu kurallara uymayanlara da ürün başına 2 bin 200 lira ceza uygulaması var. Tüm ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar. 1 Şubat'ta yeni iş arkadaşlarımız aramıza katıldı denetimle mücadele kapsamında."
"2023 yılında tüm denetimlerde 56 bin firma denetlendi, 1,5 milyar lira ceza uygulaması yapıldı. Bu yılın ilk 7 ayında 70 bin 600 firma denetlendi, 1 milyara yakın ceza uygulandı."
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