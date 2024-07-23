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TCMB'den yeni swap hamlesi! Bankalara talimat verildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.07.2024 18:45 Güncelleme: 23.07.2024 18:45
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TCMB’den yeni swap hamlesi! Bankalara talimat verildi

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutan Merkez Bankası'ndan karar sonrası yeni bir hamle geldi. Buna göre TCMB sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.

DÖVİZ TL KARŞILIĞI SWAP İHALESİ

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi. Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.

TCMB sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.TCMB sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Merkez Bankası, karar ile üst üste dördüncü ayında faizi sabit tutmuş oldu. TCMB'den yapılan açıklamada öncü göstergelerin temmuz ayı enflasyonunda geçici artışa işaret ettiği belirtildi.

Merkez Bankası’nın faiz kararı belli olduMerkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BELLİ OLDU

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