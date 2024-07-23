Kripto parada dikkat çeken liste! Türkiye ABD’nin hemen peşinde

Coinwire, küresel kripto para alım satım işlemlerine yönelik bir rapor yayınladı. Rapora göre, 2024'ün ilk yarısında küresel kripto alım satım hacmi, 108 trilyon dolarla 2022'deki seviyesinin yüzde 90 üzerinde kalmayı başardı. ABD, en yüksek işlem hacminin görüldüğü ülke olarak kayıtlara geçerken; Türkiye dünyanın en yüksek hacimli kripto işlemi yapılan ülkeleri sıralamasında ikinci oldu.

Kripto odaklı haber ve veri platformu Coinwire, 2024'ün ilk yarısında en güvenilir 6 borsadaki verileri kullanarak küresel kripto alım satım işlemlerine yönelik bir rapor yayınladı. Rapora göre, küresel kripto alım satım hacmi yılın ilk yarısında 108 trilyon Dolarla 2022'deki seviyesinin yüzde 90 üzerinde kalmayı başardı. Rapora göre Türkiye en yüksek işlem hacminin görüldüğü ikinci ülke olurken; listenin başında 2 trilyon Dolarlık hacimle Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.