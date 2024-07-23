İkinci el araç satışında dikkat çeken rakam! Hangi otomobiller hızla satılıyor? Sıfır araçlarda kampanya sürecek mi?
Son dönemde yükselen kredilerin ve sıfır otomobillerdeki kampanyaların etkisiyle azalan ikinci el araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 daraldı. Bu veri son 5 yılın en düşük satış rakamı olarak kayda geçerken, sektör temsilcileri düşüşün nedenleriyle ilgili açıklama yaptı. İkinci elde en hızlı satılan otomobillerle ilgili de ipucu geldi.
Haziran ayında ikinci el araç pazarı, bir önceki yılın aynı ayına göre %25 oranında daralarak 485 bin adet satış ile son beş yılın en düşük rakamlarına işaret etti. Peki, bu keskin düşüşün ardında yatan temel sebepler neler?
KREDİ FAİZ ORANLARI PİYASAYI ETKİLEDİ
İkinci el otomobil piyasasındaki daralmanın arkasındaki en büyük etkenlerden biri, krediye erişimdeki zorluklar ve yüksek faiz oranları olarak gösteriliyor. Bu durum, potansiyel alıcıların araç satın alma kararlarını ertelemelerine neden oluyor.
SIFIR ARAÇLARDA TALEP ARTIŞI
Uzmanlara göre, mevcut talebin neredeyse tamamının sıfır araçlara kayması, ikinci el pazarındaki daralmanın bir diğer önemli sebebi. Son aylarda yürütülen kampanyalar ve düşük fiyat teklifleri, tüketicilerin sıfır araçlara yönelmesine neden olmuş durumda.
ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Otomotiv piyasası, sıfır ve ikinci el olmak üzere iki farklı dinamiğe sahip olsa da, her iki kanat da otomotiv ticaret zincirinin diğer halkalarını etkiliyor. Anlık yapılan indirimler bazı zamanlar sektör için olumlu sonuçlar doğursa da, bu tür pratikler uzun vadede sektör paydaşlarının finansal planlamalarını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, planlı ve öngörülebilir fiyat stratejilerinin sektör için daha sağlıklı bir yol izlemesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.
SIFIR OTOMOBİLLERDE KAMPANYALAR DEVAM EDER Mİ?
Sıfır araç piyasasında devam eden kampanyalar, kullanıcıların büyük çoğunluğunu etkilemeye devam ediyor. Ancak, GSR yönetmeliğine uymayan araç stoklarının eritilmesi amacıyla yapılan bu kampanyaların dozajının yıl sonuna doğru azalacağı öngörülüyor. Ayrıca, 2025 yılının ilk çeyreğinde GSR yönetmeliğinden kaynaklanacak ek maliyetler nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarında artış bekleniyor.
Bu durum, hem ikinci el hem de sıfır araç pazarındaki dinamikleri ve tüketici tercihlerini önemli ölçüde etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.
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