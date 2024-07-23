İkinci el araç satışında dikkat çeken rakam! Hangi otomobiller hızla satılıyor? Sıfır araçlarda kampanya sürecek mi?

ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Otomotiv piyasası, sıfır ve ikinci el olmak üzere iki farklı dinamiğe sahip olsa da, her iki kanat da otomotiv ticaret zincirinin diğer halkalarını etkiliyor. Anlık yapılan indirimler bazı zamanlar sektör için olumlu sonuçlar doğursa da, bu tür pratikler uzun vadede sektör paydaşlarının finansal planlamalarını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, planlı ve öngörülebilir fiyat stratejilerinin sektör için daha sağlıklı bir yol izlemesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.