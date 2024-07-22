Son dakika | Piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İşte o açıklamalardan satır başları;

Beklediğimiz oldu. MB'nin şu ana kadar yürüttüğü politikanın karşılığını hem veri setinde hem gelişmelerde finansal istikrar olarak aldık.

"MANEVRA ALANI ÇOK KIYMETLİ"

An itibariyle ben Merkez Bankası'nın kazandığı bu manevra alanının çok kıymetli olduğunu ve bunu devam ettirme adına metinde ifadelere yer vermesini beklediğimi düşünüyorum ama bundan sonra eylülden sonra artık Fed'in de faiz indirimi sürecini biraz daha net olarak konuşabileceğimiz döneme gireceğiz. Yani global ölçekte bir risk iştahında artış olması durumda potansiyel yeni yabancı girişlerinin artması durumunda MB kendisine oluşacak alanı kullanmak üzere eylül ayından sonra yıl sonuna kadarki dönemde söylemlerine bir miktar sıkı para politikasına devam eder ama gerekli alan oluştuğunda da bunu kullanmak noktasında belki bir ifade belirtebilir.