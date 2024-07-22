Son dakika | Piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Karar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Merkez Bankası, karar ile üst üste dördüncü ayında faizi sabit tutmuş oldu. TCMB'den yapılan açıklamada öncü göstergelerin temmuz ayı enflasyonunda geçici artışa işaret ettiği belirtildi.
Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydetmiştir. Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.
'İHTİYATLI DURUŞ YİNELENMİŞTİR'
Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.
ENFLASYONDA YÜZDE 5 HEDEFİNE VURGU
Kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alınmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edilecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.
Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
KARAR NE ANLAMA GELİYOR?
Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Beklediğimiz oldu. MB'nin şu ana kadar yürüttüğü politikanın karşılığını hem veri setinde hem gelişmelerde finansal istikrar olarak aldık.
"MANEVRA ALANI ÇOK KIYMETLİ"
An itibariyle ben Merkez Bankası'nın kazandığı bu manevra alanının çok kıymetli olduğunu ve bunu devam ettirme adına metinde ifadelere yer vermesini beklediğimi düşünüyorum ama bundan sonra eylülden sonra artık Fed'in de faiz indirimi sürecini biraz daha net olarak konuşabileceğimiz döneme gireceğiz. Yani global ölçekte bir risk iştahında artış olması durumda potansiyel yeni yabancı girişlerinin artması durumunda MB kendisine oluşacak alanı kullanmak üzere eylül ayından sonra yıl sonuna kadarki dönemde söylemlerine bir miktar sıkı para politikasına devam eder ama gerekli alan oluştuğunda da bunu kullanmak noktasında belki bir ifade belirtebilir.
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