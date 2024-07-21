Başkan Erdoğan'dan emekliye zam mesajı muhalefete tepki: Popülizm tuzaklarına düşmeden hareket ediyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında gittiği KKTC'den dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulunurken, gazetecilerin emeklilik sistemi ile ilgili sorusunu da yanıtladı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine de değinen Erdoğan, "Sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin emekliler ile ilgili sorduğu soruyu da yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıktığını da ifade eden Erdoğan, muhalefetin emekli istismarına da tepki göstererek "Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz." dedi.
İşte o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı
SORU - Meclisin tatil öncesi görüştüğü en önemli düzenlemelerden biri vergi adımları ve en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine yönelik düzenleme oldu. Basına yansıyan bazı haberler var emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık yapılıyor diye. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz.
Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı.
"BUNLARIN SIRTINDA KÜFE YOK"
Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan "asgari ücret 17 bin" diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret.
EMEKLİLERİN TABAN MAAŞLARINA ZAM
12.500 TL KİMLERİ ETKİLEDİ?
Taban aylığı 12 bin liraya yükselten teklifin yasalaşmasıyla Ocak-Haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8 bin 18 lira ve altında olanların tamamının yani yaklaşık 1.8 milyon kişinin emekli aylığı ödemesi 2 bin 500 lira artacak. Ek ödeme ve kök aylığı toplamı 8 bin 18 lira ile 10 bin lira arasında olan yaklaşık 1.9 milyon kişi de maaşlarına göre farklı tutarlarda yeni taban aylık düzenlemesinden yararlanacak.
FARK NE KADAR OLACAK?
Halen emeklilere, dul ve yetimlere Temmuz ödemeleri yüzde 24.73 zamlı kök aylık ve ek ödeme ile 10 bin lira taban aylık kapsamında yapılıyor. Yeni taban aylık düzenlemesi kapsamındaki 3.7 milyon emekliye yasa çıktıktan sonra fark ödemesi yapılacak. Yasa çıkınca, ödenmesi gereken tutardan şimdi yatırılan tutar çıkarılacak, kalan tutar verilecek.
NASIL HESAPLANACAK?
Örneğin; kök aylığı 7 bin 200 lira olan emekli, 288 lira ek ödeme ve 2 bin 512 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı 8 bin 980 lira 56 kuruşa, ek ödemesi 359,22 liraya, ek ödeme dahil kök aylığı 9 bin 339 lira 78 kuruşa yükseldi. Şimdi bu emekliye 271,06 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira yatırılıyor.
Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla emekli için sağlanan 5510 Ek 19 desteği artacak, emeklinin yeni aylık ödemesi 12 bin 500 liraya çıkacak. Emekliye 2 bin 500 lira fark yatırılacak. Kök aylığı 9 bin 500 olan bir emekli de 380 lira ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zamla 11 bin 849 lira 35 kuruşa, ek ödemesi 473,97 liraya ulaştı. Bu emeklinin yeni geliri 12 bin 323 lira 32 kuruş oldu. Yeni taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasıyla bu emeklinin aylık ödemesi 12 bin 500 liraya çıkacak. Şimdi 12 bin 323 lira 32 kuruş ödeme aldığı için yasa çıkınca 176,68 lira fark verilecek.
DUL VE YETİME DE VAR
Meclis'e sevk edilen düzenleme dul ve yetimlerin taban aylık ödemesine hisseleri oranında yansıyacak. En düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 7 bin 500 liradan 9 bin 375, yüzde 50 olanda 5 bin liradan 6 bin 250, yüzde 25 olanda da 2 bin 500 liradan 3 bin 125 liraya yükselecek. Yasayla birlikte aylığı bu tutarın altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak. Bu kişilere de fark yatırılacak.
HESABA YATIRILACAK TUTAR NEREDEN GÖRÜLEBİLİYOR?
- e-Devlet'te 'Emekli Aylık Bilgisi' ve 'Emekli Aylık Ödeme Bilgisi' bölümlerinde yeni kök aylığınızı, ek ödeme tutarınızı, varsa 5510 Ek 19 tutarınızı (şu an 10 bin lira üzerinden hesaplanan rakam görünüyor), ilaç almışsanız kesinti tutarını görebilirsiniz.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
ÖRNEK 1
HAZİRAN AYI
- Kök aylığı: 7.500,00 TL
- Ek ödemeli: 7.800,00 TL
- 5510 Ek 19 desteği: 2.200,00 TL
- Yatırılan: 10.000,00 TL
ŞİMDİ ÖDENECEK
- % 24.73 zamlı kök aylık: 9.354,75 TL
- Ek ödemeli: 9.728,94 TL
- 5510 Ek 19 desteği: 271,06 TL
- Yatırılacak: 10.000 TL
YASA ÇIKINCA
- 5510 Ek 19 desteği: 2.771,06 TL
- Yatırılması gereken tutar: 12.500 TL
- Yeni taban aylık farkı: 2.500 TL
ÖRNEK 2
HAZİRAN AYI
- Kök aylık: 9.000,00 TL
- Ek ödemeli: 9.360,00 TL
- 5510 Ek 19 desteği: 640,00 TL
- Yatırılan: 10.000,00 TL
ŞİMDİ ÖDENECEK
- % 24.73 zamlı kök aylık: 11.225,70 TL
- Ek ödemeli: 11.674,73 TL
- Yatırılacak: 11.674,73 TL
YASA ÇIKINCA
- 5510 Ek 19 desteği: 825,27 TL
- Yatırılması gereken: 12.500 TL
- Yeni taban aylık farkı: 825,27 TL
ÖRNEK 3
HAZİRAN AYI
- Kök aylık: 9.500,00 TL
- Ek ödemeli: 9.880,00 TL
- 5510 Ek 19 desteği: 120,00 TL
- Yatırılan: 10.000,00 TL
ŞİMDİ ÖDENECEK
- % 24.73 zamlı kök aylık: 11.849,35 TL
- Ek ödemeli: 12.323,32 TL
- Yatırılacak: 12.323,32 TL
YASA ÇIKINCA
- 5510 Ek 19 desteği: 176,68 TL
- Yatırılması gereken: 12.500 TL
- Yeni taban aylık farkı: 176,68 TL
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