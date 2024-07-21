Başkan Erdoğan’dan emekliye zam mesajı muhalefete tepki: Popülizm tuzaklarına düşmeden hareket ediyoruz

NASIL HESAPLANACAK?

Örneğin; kök aylığı 7 bin 200 lira olan emekli, 288 lira ek ödeme ve 2 bin 512 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı 8 bin 980 lira 56 kuruşa, ek ödemesi 359,22 liraya, ek ödeme dahil kök aylığı 9 bin 339 lira 78 kuruşa yükseldi. Şimdi bu emekliye 271,06 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira yatırılıyor.

Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla emekli için sağlanan 5510 Ek 19 desteği artacak, emeklinin yeni aylık ödemesi 12 bin 500 liraya çıkacak. Emekliye 2 bin 500 lira fark yatırılacak. Kök aylığı 9 bin 500 olan bir emekli de 380 lira ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zamla 11 bin 849 lira 35 kuruşa, ek ödemesi 473,97 liraya ulaştı. Bu emeklinin yeni geliri 12 bin 323 lira 32 kuruş oldu. Yeni taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasıyla bu emeklinin aylık ödemesi 12 bin 500 liraya çıkacak. Şimdi 12 bin 323 lira 32 kuruş ödeme aldığı için yasa çıkınca 176,68 lira fark verilecek.