Merkez Bankası'nın swap stoğunda rekor gerileme! 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara indi
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan ekonomi programı nedeniyle risklerin azaldığı ve piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü vurgularken; Merkez Bankası'nın yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini açıkladı.
Türkiye uyguladığı ekonomi modeli ile enflasyonda düşüş dönemine girerken, finansal piyasalarda normalleşme ve risklerin azalması da devam ediyor. CDS puanı 250 seviyelerine kadar düşerken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından da peş peşe not artırım kararları geldi.
Tüm bunların yanı sıra Merkez Bankası rezervleri 150 milyar dolar sınırını aşarak tarihi zirveye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Merkez Bankası'nın yurt içi bankalarla yaptığı swap stoğunun 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini duyurdu.
İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı
Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor.
TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi.
Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR KIRDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 12 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 614 milyon dolar artışla 94 milyar 345 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 89 milyar 731 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 734 milyon dolar artışla 58 milyar 717 milyon dolardan, 59 milyar 451 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan, 153 milyar 796 milyon dolara çıktı. Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde." ifadelerini kullandı.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|22.12.2023
|47.896
|97.557
|145.453
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|21.06.2024
|59.127
|88.495
|147.622
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|05.07.2024
|58.717
|89.731
|148.448
|12.07.2024
|59.451
|94.345
|153.796
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