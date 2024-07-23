Merkez Bankası’nın swap stoğunda rekor gerileme! 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara indi





TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 12 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 614 milyon dolar artışla 94 milyar 345 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 89 milyar 731 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 734 milyon dolar artışla 58 milyar 717 milyon dolardan, 59 milyar 451 milyon dolara yükseldi.