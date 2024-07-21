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Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belli oluyor! Tasarruf tedbirleri ön planda! Kamu harcamaları azalacak...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 09:28 Güncelleme: 21.07.2024 09:32
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Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belli oluyor! Tasarruf tedbirleri ön planda! Kamu harcamaları azalacak...

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yılına ilişkin hedef ve politikalarının belirleneceği Orta Vadeli Program için hazırlıklar sürüyor. Programın eylül ayının ilk haftasında açıklanması beklenirken OVP'de tasarruf tedbirlerinin ön planda olacağı kaydedildi. Bu kapsamda kamuda harcamalar azaltılacak ve verimliliği artırmaya yönelik adımlar atılacak. İşte detaylar...

Eylül ayında güncellenecek Orta Vadeli Program için hazırlıklar başladı. 2025-2027 yıllarını kapsayacak programda en önemli başlık tasarruf olacak.

KAMU HARCAMALARI AZALTILACAK

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu harcamaları azalacak, kamu yatırım projelerinde azami tasarruf politikası uygulanacak. Acil ve zorunlu durumlarda yeni hizmet binası projeleri gerçekleştirilebilecek.

"İHTİYAÇ OLMAYAN YATIRIMLAR DURMALI"

Buradaki amacın öngörülen kamu kuruluşlarına verilen bütçenin aşılmaması olduğunun altını çizen AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "2025-2027 yılları arası hedeflenen bütçeyle sürecin tamamlanması, bu esnada ise kamu hizmetlerindeki verimliliğini artırması etkinin arttırması hedefleniyor. İhtiyaç olmayan yatırımların ötelenmesi, daha doğrusu yapılmaması, verilerle desteklenen yatırımların yapılması bu noktada oldukça önemli duruyor. Kırtasiyeden tutun araçtan tutun yeni kamu binalarının yapımına kadar birçok alanı kapsayacak çalışma olarak biz bunu nitelendirebiliriz." dedi.

EKONOMİYE OLUMLU YANSIYACAK

Tasarruf tedbirlerinin makroekonomik dengelere olumlu yansıması bekleniyor. Bütçe açığının azalması, Maastricht kriterlerine uygun olarak bütçe açığının oluşmasının bu noktada oldukça önemli olduğunu vurgulayan Develi, "Bu hem Türkiye'nin CDS'ine olumlu etkiler hem kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye olan desteğiyle Türkiye ait vermiş olduğu o not artım sürecini bu noktada destekleyecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

Yeni OVP'nin eylülün ilk haftasında açıklanması öngörülüyor.

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