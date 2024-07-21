Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belli oluyor! Tasarruf tedbirleri ön planda! Kamu harcamaları azalacak...

EKONOMİYE OLUMLU YANSIYACAK

Tasarruf tedbirlerinin makroekonomik dengelere olumlu yansıması bekleniyor. Bütçe açığının azalması, Maastricht kriterlerine uygun olarak bütçe açığının oluşmasının bu noktada oldukça önemli olduğunu vurgulayan Develi, "Bu hem Türkiye'nin CDS'ine olumlu etkiler hem kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye olan desteğiyle Türkiye ait vermiş olduğu o not artım sürecini bu noktada destekleyecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

Yeni OVP'nin eylülün ilk haftasında açıklanması öngörülüyor.