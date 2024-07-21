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Ticaret Bakanlığından 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi

AA
Giriş: 21.07.2024 09:20
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Ticaret Bakanlığından 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Ticaret Bakanlığı, haziran ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 466 firma için izin belgesi düzenledi. Bakanlık aynı süreçte 29 belgeyi ise iptal etti.

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