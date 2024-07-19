CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinden suya zam!
CHP'li Antalya'da Büyükşehir Belediyesinde Temmuz ayı meclis toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından ASAT Genel Kurulu'nda alınan kararla birlikte suyun birim fiyatına zam yapıldı. Buna göre meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya yükseldi.
Antalya'da suyun birim fiyatına yapılan zamla birlikte meskenlerdeki su birim fiyatı yükseldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.
Gündemin 10'uncu maddesinde yer alan "Antalya Altın Portakal Film Festivali 2024" kapsamında verilecek ödüller ile ilgili eğitim, kültür gençlik ve spor komisyonu ile bütçe komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplantıda, halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi.
1.83 TL'DEN 10 TL'YE YÜKSELTİLDİ
Toplantının ardından gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu'nda ise suyun birim fiyatına zam yapıldı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı.
ATSO BAŞKANININ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI
Meclisin açılışında konuşan Böcek, hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
CHP Grup Sözcüsü Büşra Özdemir, AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de Bahar'ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.
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