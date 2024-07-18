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Avrupa Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı! Sabit tutuldu...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 15:20 Güncelleme: 18.07.2024 15:20
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Avrupa Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı! Sabit tutuldu...

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

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