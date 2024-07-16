Piyasalarda Trump depremi! Tüm dengeler değişti! Dolar, petrol, Bitcoin...

Dolara karşı bugün en çok değer kaybeden para birimi ise yüzde 1'in üzerinde düşüşle Meksika pesosu oldu. Analistlere göre bu düşüşte, Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesi durumunda Meksika karşıtı politikalarına devam edeceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

TL de dolara karşı değer kaybını artırdı. Dolar/TL dün yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 33.0840 seviyesinden işlem gördü. Geçen haftayı 33.05 seviyesinden kapatan dolar/TL, piyasaların kapalı olduğu günde 33.08 ile rekor tazelemiş oldu.