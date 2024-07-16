Ev sahiplerinin akılalmaz tuzağı kiracıların baş belası oldu: Boş tarihli sözleşme

AYNI TARİHTE İMZALANAN TAAHHÜTNAME NEDEN GEÇERSİZ SAYILIYOR?



Tahliye taahhütnamelerinde karşılıklı irade esas alınır. Tek tarafın kararıyla yapılan bu tür sözleşmeleri 'irade sakatlaması' olarak tanımlıyoruz. Bu sözleşmeler, tek tarafın dayatmasıyla imzalandığı için mahkemelerce geçerli kabul edilmiyor.

İrade sakatlaması durumu, 'hata', 'hile', 'zorlama' ya da 'aşırı yararlanma' unsurları ile gerçekleşebilir. Bizim bahsettiğimiz konudaki irade sakatlaması 'zorlama'ya giriyor.