Fed Başkanı Powell'dan enflasyonda düşüş sinyali! İlerleme var
Bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düşmesine ilişkin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "güveni biraz artırdığını" belirtti. Powell, enflasyon tarafında ilk çeyrekte daha fazla ilerleme kaydedemediklerini vurguladı ve ikinci çeyrekte biraz daha ilerleme kaydedildiğini söyledi.
Powell, Washington Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte değerlendirmelerde bulundu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin piyasalara etkisinin sorulması üzerine Powell, "Ülkemiz için gerçekten çok üzücü bir gün." dedi ve "Siyasi şiddetin toplumumuzda yeri yok ve bunu en güçlü şekilde kınıyorum." şeklinde konuştu.
ENFLASYONDA İLERLEME VAR
Para politikasına ilişkin soruları da yanıtlayan Powell, ABD ekonomisinin son birkaç yıldır oldukça iyi bir performans sergilediğini anlattı.
Powell, enflasyon tarafında ilk çeyrekte daha fazla ilerleme kaydedemediklerini belirterek, ikinci çeyrekte biraz daha ilerleme kaydedildiğini söyledi.
'VERİLER GÜVEN ARTIRIYOR'
Son üç enflasyon verisinin iyi geldiğine işaret eden Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düştüğüne dair güven kazanana kadar politikayı gevşetmeye başlamanın uygun olmayacağını düşündüğümüzü söyledik. İlk çeyrekte daha fazla güven kazanmadığımızı söyleyebilirim, ancak geçen haftaki de dahil olmak üzere ikinci çeyrekteki üç veri güveni biraz artırıyor." diye konuştu.
FAİZ İNDİRİMİNDE SON DURUM NE?
Powell, iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret etti.
Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise Powell, "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi.
"SİYASİ DÜŞÜNCELERİ DİKKATE ALMIYORUZ"
Kararlarını toplantıdan toplantıya alacaklarını yineleyen Powell, aynı zamanda bu kararların verilere dayalı olacağını vurguladı.
ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi Fed'in bir tarafı kayırdığına dair eleştiriler nedeniyle faiz oranlarını düşürmek istemeyeceği görüşlerinin de sorulduğu Powell, kararlarını gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine göre vereceklerini, siyasi düşünceleri dikkate almadıklarını kaydetti.
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